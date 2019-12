PRO DV AG: PRO DV übernimmt Bereich Workforce-Management der IVU DGAP-Ad-hoc: PRO DV AG / Schlagwort(e): Sonstiges PRO DV AG: PRO DV übernimmt Bereich Workforce-Management der IVU 05.12.2019 / 15:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRO DV übernimmt Bereich Workforce-Management der IVU Dortmund, 05. Dezember 2019 Die PRO DV AG (ISIN DE0006967805 / WKN 696780) übernimmt zum 31. Dezember 2019 den Bereich Workforce-Management der IVU Traffic Technologies AG. Die PRO DV AG hat die Kunden-Wartungsverträge aus der Energieversorgerbranche und sämtliche Softwarerechte im Rahmen eines Asset Deals von der IVU Traffic Technologies AG erworben und wird die Kundenbeziehungen pflegen sowie die Weiterentwicklung vorantreiben. Personal geht nicht mit über. Diese Übernahme mit den Lösungen ,emergency' und ,workforce' ergänzt den Beratungs- und Lösungsbereich Business Continuity-, Notfall-, Krisenmanagement und Katastrophenschutz der PRO DV AG und unterstützt generell den Markttrend des optimalen, mobilen Arbeitens in der Fläche. Der übernommene Bereich erzielt einen Jahresumsatz, der etwa 15 Prozent des PRO DV AG-Umsatzes entspricht. Mit dem Ausbau des Geschäftes wird nach dem erfolgten Knowhow-Transfer in 2020 begonnen. Über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart, er liegt im mittleren sechsstelligen Bereich. Der Vorstand Über PRO DV Die PRO DV AG ist ein IT-Beratungs- und Lösungsanbieter für prozessoptimierende Businesslösungen. Das 1979 gegründete und seit 2000 börsennotierte Unternehmen (WKN 696780/ ISIN DE0006967805) hat den Firmenhauptsitz in Dortmund und einen weiteren Standort in Düsseldorf. Bedarfsgerechte, praxisbewährte Beratungsdienstleistungen und IT-Lösungen werden für die Branchen Telekommunikation, Energie- und Wasserversorgung, Versicherungs- und Finanzwirtschaft, die Industrie sowie die Öffentliche Verwaltung realisiert. Kompetenzschwerpunkte bilden die Themen Geschäftsprozess-, IT-Architektur-, Projekt- und Sicherheitsmanagement. PRO DV zählt namhafte Unternehmen und Organisationen zu seinen Auftraggebern, u. a. zahlreiche Energie- und Wasserversorgungsunternehmen, Bundes- und Landesministerien, Unternehmen aus dem Finanz- und Versicherungswesen, Telefonica, Vodafone, ThyssenKrupp, Telekom. Der Vorstand PRO DV AG Hauert 6 44227 Dortmund Telefon: +49 231 9792-212 Telefax: +49 231 9792-200 E-Mail: [1]office@prodv.de 1. mailto:office@prodv.de - Diese Presseinformation ist zur Veröffentlichung freigegeben. Beleg erbeten. - Diese Presseinformation finden Sie im Internet unter www.prodv.de Kontakt: Uwe Osterkamp Sprecher des Vorstands Telefon: 0231 9792-212 E-Mail: uwe.osterkamp@prodv.de 05.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PRO DV AG Hauert 6 44227 Dortmund Deutschland Telefon: +49 (0)231 97 92-212 Fax: +49 (0)231 97 92-4212 E-Mail: ir@prodv.de Internet: www.prodv.de ISIN: DE0006967805 WKN: 696780 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 929679 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 929679 05.12.2019 CET/CEST ISIN DE0006967805 AXC0252 2019-12-05/15:57