Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Varta wieder. Wie die Deutsche Börse am Mittwochabend bekannt gab, wird Varta am 23. Dezember in den MDAX aufsteigen. Bei den Verkäufen steht Siltronic auf dem fünften Platz. Das Bankhaus Metzler hat die Siltronic-Aktie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 77 Euro auf 101 Euro angehoben.