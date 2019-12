Möglicherweise stellen auch Sie sich derzeit die Frage: Wo kann ich derzeit denn mein Geld noch investieren? Die Börsen laufen heiß, lautet eine Warnung, die man immer wieder hört. Die so genannte Vermögenspreisinflation hat in der Tat viele Anlageklassen erfasst. Ob Immobilien, Gold, Anleihen oder Aktien - so richtig preiswert scheint aktuell kein Marktsegment mehr zu sein. Daher suchen wir heute Börsensegmente die attraktiv bewertet sind. Wir suchen gemeinsam mit Thomas Wüst, Geschäftsführer von der valorvest Vermögensverwaltung hier aus Stuttgart.