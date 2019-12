General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), der weltweit führende Hersteller von Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), wurde darüber informiert, dass sich die australische Regierung für die MQ-9B SkyGuardian-Variante von GA-ASI entschieden hat, um das bewaffnete RPAS für die Australian Defence Force (ADF) unter Project Air 7003 bereitzustellen. Dies folgt auf die Ankündigung der Regierung im November 2018, dass GA-ASI der ADF bewaffnete RPAS zur Verfügung stellen wird. Die ADF geht davon aus, dass die erste Lieferung in den frühen 2020er Jahren erfolgen wird.

The Australian Government selected GA-ASI's MQ-9B SkyGuardian variant to provide the Armed RPAS for the Australian Defence Force under Project Air 7003. (Photo: Business Wire)