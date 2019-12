Corvus Gold ist auf seinem Mother Lode-Goldprojekt erneut auf eine hochgradige Mineralisierung gestoßen. Die jüngsten Resultate erweitern das Potenzial des Vorkommens deutlich.

Wieder gute Bohrergebnisse!

Corvus Gold (1,89 CAD 1,33 Euro; CA2210131058) könnte auf ein weiteres Gold-Vorkommen unter seiner Mother Lode-Ressource gestoßen sein, hatten wir vor einigen Wochen berichtet. Nun geht es mit den guten Nachrichten aus Nevada weiter. Denn Corvus hat im Rahmen seines bis Mitte 2020 laufenden Phase IV-Bohrprogramms erneut gute Ergebnisse vermeldet. Diesmal hatte man zwei Drills südwestlich der bestehenden Ressource niedergebracht. Beide Bohrlöcher lieferten gute Resultate. Bohrloch ML19-119 durchschnitt dabei 1,50 g/t Gold über eine Länge von 50,3 Metern in einer erst neuerlich identifizierten Mineralisierungszone (zu den kompletten Ergebnissen). Die Corvus-Geologen glauben, dass sich die Mineralisierung in diesem Gebiet fortsetzt und offen ist: Nicht nur in alle Richtungen, ...

