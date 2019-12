Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX war diese Woche zwischendurch um zwei Prozent abgestürzt und wieder unter 13.000 Punkten gelandet. Auch wenn der Leitindex sich anschliessend wieder über die psychologisch wichtige Marke geschwungen hatte, merkte man trotzdem eine gewisse Nervosität an der Börse. Denn Donald Trump hatte neben dem Handelskonflikt mit China noch weitere Baustellen aufgemacht und so die Furcht vor immer neuen Zöllen geschürt. Wie der Markt mit dieser Sorgen umging, welche Themen ihn sonst noch bewegten und was kommende Woche auf der Börsen-Agenda steht, das besprechen Franziska Schimke und Viola Grebe in dieser vorweihnachtlichen Ausgabe von "Die Woche".