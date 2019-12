Rohrbach (ots) -Kiddy Dome - Swiss Family Center in Rohrbach (BE)Das grösste Spielzimmer der Schweiz öffnet seine Türe Nach einer zweijährigen Bauphase öffnet das Kiddy Dome - Swiss Family Center - am 6. Dezember seine Türen für Klein und Gross in Rohrbach (BE). Mit über 6'000 m2 Fläche ist das Center die grösste Indoor Familien- und Erlebniswelt der Schweiz, und damit das grösste Spielzimmer der Nation.Glückliche Kinder und glückliche Eltern ist das Credo des Kiddy Dome. Das grösste Spielzimmer der Schweiz liegt im bernischen Rohrbach und bietet alles, was das Familienherz höher schlagen lässt. Egal, ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene. Bei der Planung des Swiss Family Center wurde auf alle Rücksicht genommen. Die kleinen Besucherinnen und Besucher bis 12 Jahre finden im Kiddy Dome unzählige Angebote, um richtig nach Herzenslust zu spielen, zu toben und laut zu sein. Das Highlight dabei ist sicherlich der mit 80 Metern längste Indoor-Donut-Glider Europas. Die Besucher gleiten auf einem Donut-Ring praktisch von der Hallendecke bis hinunter zum Hallenboden. Weitere Attraktionen sind der acht Meter hohe integrierte Hochseilgarten oder das grösste Klettergerüst der Schweiz. Im neuen Jumping Dome finden die etwas älteren Kinder insgesamt zehn spannende Trampolin-Angebote, darunter das einzigartige Valo Video Jump. Ein umfangreiches und familiengerechtes Gastro-Konzept rundet das Angebot im Kiddy Dome ab.Das Erlebnis für die ganze FamilieIn herkömmlichen Spielanlagen ist es für die Erwachsenen oft laut und unbequem. Im Kiddy Dome haben die Eltern zwar ihre Kinder immer im Blick, sind aber akustisch auf allen vier Etagen vom lauten Treiben in den Spielhallen getrennt. Und wer Lust hat mit dem Kind zu toben, der kann das selbstverständlich tun. Das Swiss Family Center soll wie es der Name sagt, ein Erlebnis für die ganze Familie sein. Daher wurde bei der Entwicklung der Spielgeräte bewusst darauf geachtet, dass sämtliche Spielangebote auch von Erwachsenen mit genutzt werden können. Ziel ist es, dass alle Familienmitglieder einen tollen und abwechslungsreichen Tag in Rohrbach verbringen. Ganz oben im Family Center befindet sich die Daddys Fun Area im Retrolook mit Erlebnisspielen aus vergangenen Tagen und einem begehbaren Kühlschrank. In der Mamis Relax Lounge können es sich die gestressten Mütter so richtig gut gehen lassen. Auf Wellness-Liegen oder im Massage-Sessel entflieht es sich leicht vom Alltagsstress.Modernste Indoor-Spielwelt EuropasFür den Geschäftsführer Dustin Schaber zählt das Kiddy Dome nicht nur zu einer der grössten, sondern auch zu einer der modernsten Indoor-Familiencentern Europas. Er sagt: «Wir hatten von Beginn weg die Möglichkeit, die Planung mitzugestalten.» Besitzer des Familiencenters ist der Unternehmer Markus Bösiger. Betrieben wird die Anlage jedoch von der Kiddy Dome Swiss AG. Von der Planung bis zur Fertigstellung hat es zwei Jahre gedauert. Die in die 20 Meter hohe Halle integrierte gesamte Spiel- und Erlebnisfläche von rund 6'000 m2 verteilt sich auf fünf Ebenen und ist weitgehend klimaneutral. Für die Besucher stehen bis zu 300 Parkplätze, davon 120 Plätze direkt im Eingangsbereich des Kiddy Dome zur Verfügung. Das Kiddy Dome ist ab dem 6. Dezember werktags von 14:00 - 19:00 Uhr und am Samstag und Sonntag sowie an Ferien- und Feiertagen* von 10:00 - 19:00 Uhr geöffnet. *Schulfreie Tage in den Kantonen Bern, Luzern, Solothurn, Aargau und Basel. Am 24./25. Dezember und Silvester geschlossen. Neujahr ab 14:00 Uhr geöffnet. Für Kindergärten oder grössere Gruppen gibt es komplette Angebote inkl. An- und Rückreise per Bus. www.kiddydome.chÜber das Kiddy DomeMit über rund 6'000 m2 Spiel- und Erlebnisfläche ist das Kiddy Dome die grösste und modernste Indoor Familien- und Erlebniswelt der Schweiz. Es liegt in Rohrbach (BE) zentral zwischen Bern, Basel und Luzern. Über 30 Attraktionen erwarten die kleinen, aber auch die grossen Besucherinnen und Besucher. Denn bei der Planung des Swiss Family Center wurde auf Kinder und Jugendliche genauso Rücksicht genommen wie auf Erwachsene. Das Kiddy Dome gehört dem Unternehmer Markus Bösiger, wird aber von der Kiddy Dome Swiss AG mit dem Geschäftsführer Dustin Schaber betrieben.Das Kiddy Dome ist werktags von 14:00 - 19:00 Uhr und am Samstag und Sonntag sowie an Ferien- und Feiertagen* von 10:00 - 19:00 Uhr geöffnet. *Schulfreie Tage in den Kantonen Bern, Luzern, Solothurn, Aargau und Basel.Für Kindergärten oder grössere Gruppen gibt es komplette Angebote inkl. An- und Rückreise per Bus.Weitere Informationen: www.kiddydome.chKontakt:Medienstelle Kiddy Dome SchweizWickPR AGChristian WickTel. +41 43 244 84 00Mobile +41 70 405 11 44E-Mail christian.wick@wickpr.chOriginal-Content von: Kiddy Dome Swiss AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100071566/100838093