Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH: Öffentliches Kaufangebot: Anleihen der Windreich GmbH DGAP-News: Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH: Öffentliches Kaufangebot: Anleihen der Windreich GmbH 05.12.2019 / 16:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Öffentliches Kaufangebot: Anleihen der Windreich GmbH Die Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH, Frankfurt am Main, kündigt ein öffentliches Kaufangebot in Anleihen der Firma Windreich an. Hellwig Bank GmbH fordert potenzielle Verkäufer auf, Verkaufsangebote für nachfolgende Anleihen zu den unten erwähnten Preisen (Netto) bezogen auf 100% Nominalwert der jeweiligen Anleihe einschließlich der Zinskupons - jeweils ohne Vergütung aufgelaufener Stückzinsen (flat) - abzugeben ("die Aufforderung"): ISIN Description Currency Price DE000A1H3V38 Windreich WNDRCH 6.5% 07/15/16 EUR 8,00% DE000A1CRMQ7 Windreich WNDRCH 6.5% 03/01/15 EUR 8,00% DE000A1CRMP9 Windreich WNDRCH 6 1/4 03/01/15 EUR 8,00% DE000A1CRMR5 Windreich WNDRCH 6 3/4 03/01/15 EUR 8,00% Die Aufforderung ist zeitlich befristet bis zum 19. Dezember 2019, 12:30 Uhr, CET. Die Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH wird auf Grundlage dieser Aufforderung Teilschuldverschreibungen der o.g. Anleihen bis zur dieser Frist erwerben. Die Bestätigung der Annahme der eingegangenen Verkaufsangebote erfolgt durch die Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH spätestens bis zum 19 Dezember 2019, 17:00 Uhr, Ortszeit Frankfurt am Main. Der Mindestbetrag beträgt 1000 Nominal. Nur elektronisch verwahrte und abwickelbare Stücke werden akzeptiert - effektive Stücke werden nicht angenommen. Auf diese Aufforderung eingehende Verkaufsangebote werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs bei der Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH bearbeitet. Ein Anspruch auf Annahme eines Verkaufsangebotes besteht nicht. Die Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH ist auch ohne Angabe von Gründen zur Ablehnung eingehender Verkaufsangebote berechtigt, ebenso wie zur vorzeitigen Beendigung der Annahme von Verkaufsangeboten. Diese Aufforderung richtet sich ausschließlich an Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute mit der Erlaubnis zum Betreiben des Finanzkommissionsgeschäfts, des Eigenhandelsgeschäfts oder des Eigengeschäfts, die der Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH Teilschuldverschreibungen im eigenen Namen handelnd zum Kauf anbieten können. Die Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH geht davon aus, dass die Adressaten dieser Aufforderung im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit Kunden, die über Bestände in den o.g. Anleihen verfügen, über diese Aufforderung informieren. Die Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH weist vorsorglich darauf hin, dass keine Verkaufsangebote angenommen werden können aus Staaten, in denen solche Aufforderung bzw. Transaktionen rechtlichen Beschränkungen unterliegen. Die Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH bittet um Verständnis, dass sie nur über die im eigenen Namen handelnden Adressaten dieser Aufforderung vermittelte Verkaufsangebote annehmen wird, jedoch keine von (Privat-) Kunden dieser Adressaten unmittelbar abgegebenen Verkaufsangebote. Kunden der Adressaten müssen sich daher mit den jeweiligen Instituten in Verbindung setzen, um ihre Bestände im Rahmen dieser Aufforderung veräußern zu können. Verkaufsangebote von Adressaten sind zu richten an die Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH Attn: Purchase Offering Team Tel. 0049 69 920026 160 Fax: 0049 69 920026 - 101 Email: PO@Hellwigbank.com Hierfür steht ein Formular unter http://www.hellwigbank.com/index.php/downloads-e.html zur Verfügung. Ein Vertrag kommt zustande, wenn die Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH ein Verkaufsangebot mittels Bestätigung per Telefax oder E-Mail annimmt. Die Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH wird die Verkäufer zeitnah über die Annahme/Ablehnung von Angeboten informieren. Soweit Kaufverträge über Teilschuldverschreibungen zustande kommen, erfolgt die Abwicklung innerhalb von zwei Börsenhandelstagen ab Annahme (T+2), Zahlung gegen Lieferung über den Clearstream Acc. KV 4043. Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH Hochstrasse 49 60313 Frankfurt am Main HR-Nr.: HRB 49853 LEI: 529900XOJQMU4B2GCT21 Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH is a licensed financial securities trading bank in Germany, regulated by BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). 05.12.2019