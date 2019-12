Die Airbus SE (NL0000235190) hat einen weiteren dicken Fisch an Land gezogen. Denn der in dieser Woche bekannt gegebene Auftrag kommt nicht von irgendeinem kleinen Neukunden, sondern von einem der Stammkunden der schärfsten Konkurrenz.Die US-amerikanische Fluggesellschaft United Airlines bestellt nun 50 Flugzeuge des Typs A321 XLR. Diese Langstreckenflugzeuge sollen ab 2024 Flugzeuge des Typs Boeing-757-200 ersetzen. Angaben zum Kaufpreis wurden wie üblich nicht gemacht. Der Listenpreis liegt bei gut sieben Mrd. Dollar. Bei Großaufträgen sind Rabatte allerdings die Regel. Mit den neuen Maschinen will United Airlines von den USA aus neue Ziele in Europa anfliegen.Zuvor hatte Airbus bereits eine Order über 50 A321 XLR von American Airlines erhalten. Die Langstreckenvariante der A321 NEO von Airbus hat eine Reichweite von 8.700 Kilometern, die Flüge von Europa nach Amerika oder Indien möglich macht. Per Ende Oktober 2019 betrug der Auftragsbestand für die Produktfamilie des A320 neo mehr als 7.000 Stück von 110 Kunden weltweit.

