Wien (www.fondscheck.de) - Fidelity International bekommt einen neuen Chefanlagestrategen (CIO), so die Experten von "FONDS professionell".Andrew McCaffery, bisher stellvertretender CIO, übernehme den Posten Mitte Februar von seinem Chef Bart Grenier, der in gleicher Funktion zur Schwesterfirma Fidelity in den USA wechsele. Er folge dort auf Steve Neff, der in den Ruhestand gehe, wie aus einer Pressemitteilung hervorgehe. McCaffrey sei erst im Juli zu Fidelity International gestoßen. Zuvor sei er acht Jahre bei Aberdeen Standard Investments gewesen. (News vom 04.12.2019) (05.12.2019/fc/n/p) ...

