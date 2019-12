Allianz: DAX-Schwergewicht weiter auf der Erfolgsspur

Für die Allianz (WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005) laufen die Geschäfte weiter rund, wie die Geschäftszahlen der ersten 3 Quartale des laufenden Jahres belegen. So wurde der Umsatz im Vergleich zum Zeitraum Januar bis September 2018 um 8 Prozent auf 106,9 Mrd. Euro gesteigert. Und beim Gewinn wurde ein Plus von 7 Prozent verzeichnet (6,3 Mrd. Euro). Mit diesen Zahlen ist der DAX-Konzern auf dem besten Wege, für das laufende Gesamtjahr neue Bestmarken beim Umsatz und beim Gewinn aufzustellen.

Bündnis mit Microsoft

Dass Europas größte Versicherungsgesellschaft auch im nächsten Jahr auf dem Wachstumskurs bleiben wird, ist höchst wahrscheinlich, denn die Allianz erschließt sich weitere lukrative Geschäftsbereiche. So will sich der Münchener Konzern in einem Bündnis mit Microsoft (WKN: 870747 / ISIN: US5949181045) zum führenden Software-Anbieter für das Geschäft mit dem Risiko entwickeln. Dazu wird die Allianz wesentliche Teile des hauseigenen Software-Systems ABS anderen Unternehmen der Versicherungsbranche auf Microsofts Cloud-Servern anbieten.

