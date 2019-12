Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:ATX plus 0,16 Prozent oder 5,02 Punkte auf 3.117,52 Punkte ATX prime plus 0,15 Prozent oder 2,33 Punkte auf 1.573,32 Punkte Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.(Schluss) ste ISIN ...

