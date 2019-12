CWB nutzt als erstes Unternehmen in Kanada den Temenos Data Lake mit erklärenden KI-Funktionen, um Inhabern von kleinen und mittleren Unternehmen ein differenziertes digitales Verfahren anzubieten

CWB Financial Group (TSX:CWB) hat Temenos (SIX:TEMN), einen führenden Anbieter von Bankensoftware, mit der Bereitstellung eines nahtlosen digitalen End-to-End-Banking-Verfahrens für Inhaber kleiner und mittelgroßer Unternehmen beauftragt und geht damit als disruptive Kraft im kanadischen Finanzdienstleistungssektor einen weiteren Schritt nach vorn. Die CWB wird als erste Bank Kanadas ein differenziertes digitales Banking-Verfahren auf Basis von Temenos Data Lake mit Funktionen der Explainable AI (XAI) (erklärbare KI) anbieten. Die Kombination aus Temenos Data Lake und dem branchenführenden, cloudnativen, cloudagnostischen Temenos Infinity, für das sich CWB ebenfalls entschieden hat, wird den Kernfirmenkunden der Bank ein intuitives, erstklassiges digitales Erlebnis bieten. Die Kunden der CWB werden zudem von wertvollen, transparenten und rundum fundierten Einblicken in ihre Finanzaktivitäten profitieren, die aus automatisierten KI-Entscheidungen gewonnen werden.

Temenos Infinity wird das digitale Erlebnis von CWB mit folgenden Möglichkeiten revolutionieren:

Ein vollständig integriertes, hoch personalisiertes Banking-Verfahren, das auf die Segmente kleine Firmen, mittelständische Geschäftsbanken und Personal Banking zugeschnitten ist

Beschleunigte Zeithorizonte für Innovation, beginnend mit einem verbesserten Kontoeröffnungsverfahren, gefolgt von einer Banking-Plattform für kleine Firmen im Geschäftsjahr 2021

Individuelle Einblicke auf der Grundlage von Big Data und KI, ergänzt durch integrierte Werkzeuge, die Kunden bei der effektiven Steuerung ihres Cashflows und anderer finanziellen Entscheidungen helfen

Einen verbesserten Zugang zum äußerst attraktiven Angebot an Online-Depot- und Cash-Management-Produkten von CWB, jederzeit und an jedem Ort

"Die Vertiefung unserer Partnerschaft mit Temenos im Rahmen der Implementierung des branchenführenden Produkts Temenos Infinity ist der nächste Schritt bei der digitalen Transformation von CWB", sagte Chris Fowler, President und CEO der CWB Financial Group. "2016 begannen wir unseren digitalen Weg. Wir waren die erste kanadische Schedule I Bank, die auf dem System Temenos Core Banking lief und seitdem haben wir sowohl aus der Kernbankplattform als auch der internationalen Expertise des Teams von Temenos eine erhebliche Wertschöpfung erzielt. Wir sehen uns weiterhin verpflichtet, unseren Kunden ein responsives Erlebnis auf Beziehungsbasis zu bieten, das uns sowohl in der Filiale als auch online auszeichnet. Diese bahnbrechende Finanztechnologie stellt in Bezug auf die Erfüllung der sich schnell ändernden Bedürfnisse unserer Kunden über viele verschiedene Kanäle hinweg einen entscheidenden Schritt nach vorne dar, und wir freuen uns, mit unserer digitalen Onboarding-Lösung sofort durchstarten zu können."

"Wir freuen uns auf den Ausbau unserer Partnerschaft mit der CWB, die für uns ein wichtiger strategischer Partner in Kanada und im Geschäftsbankenmarkt ist, und sehen weiteren Innovationen mit Spannung entgehen", so Max Chuard, CEO von Temenos. "Mithilfe der leistungsstarken Kombination aus Temenos Infinity, Temenos T24 Transact und Temenos Data Lake ist CWB gut aufgestellt, um erstklassige Kundenakquisitionsmöglichkeiten, tiefe Kundeneinblicke und eine beispiellose Schnelligkeit und Agilität zu gewinnen. CWB wird zudem von unserer globalen Erfahrung und unseren kontinuierlichen Investitionen in Innovationen profitieren, denn wir werden weiterhin mehr als 20% unseres Gesamtumsatzes in Forschung und Entwicklung investieren. Das Unternehmen wird einen echten Wettbewerbsvorteil haben und in der Lage sein, vollständig differenzierte Dienstleistungen auf dem kanadischen KMU-Markt anzubieten und damit seine einzigartige Marktposition in Kanada stärken können."

Über Temenos

Die in Genf ansässige Temenos AG (SIX: TEMN) ist weltweit führender Anbieter von Bankensoftware und engagiert sich als Partner von Banken und anderen Finanzinstituten für die Transformation ihres Geschäfts und Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit in einem sich schnell ändernden Markt. Temenos verarbeitet die täglichen Transaktionen von über 3.000 Banken aus aller Welt, darunter 41 der Top-50-Banken, sowie die Interaktionen von mehr als 500 Millionen Bankkunden. Temenos liefert cloudnative, cloudagnostische Softwareprodukte für Frontoffice- und Kernbanking-Funktionen, Zahlungsverkehr sowie Fonds- und Vermögensverwaltung, damit Banken durchgängige, reibungslose Kundenerfahrungen bieten und operative Bestleistungen erzielen können.

Mit der Software von Temenos können die erstklassigen Kunden des Unternehmens nachweislich branchenführende Aufwand-Ertrag-Verhältnisse von 25,2% und Eigenkapitalrenditen von 25,0% erzielen, 2x mehr als der Branchendurchschnitt. Diese Kunden investieren außerdem über 53% ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der 2,5x besser ist als der Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die Investitionen dieser Banken in IT einen echten Mehrwert für sie schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

Über die CWB Financial Group

Die CWB Financial Group ist ein Unternehmen für diversifizierte Finanzdienstleistungen, das proaktives Geschäfts- und Personal-Banking, Stiftungs- und Vermögensmanagement in Kanada bereitstellt. Wir haben unseren Hauptsitz in Edmonton, Alberta, bieten seit über 35 Jahren maßgeschneiderte Finanzlösungen an und setzen den Fokus gezielt auf die Erfüllung der einzigartigen finanziellen Belange von Geschäftsinhabern. Unseren Kunden die richtigen Bank-, Kredit- und Anlagelösungen anzubieten ist unser höchstes Anliegen indem wir die richtigen Fragen stellen, unsere Branchen- und Finanzdienstleistungsexpertise teilen und fest davon überzeugt sind, dass gute Beziehungen sich auszahlen.

Als börsennotierte Gesellschaft an der Toronto Stock Exchange (TSX) werden die Aktien von CWB unter den Symbolen "CWB" (Stammaktien), "CWB.PR.B" (Vorzugsaktien der Serie 5), "CWB.PR.C" (Vorzugsaktien der Serie 7) und "CWB.PR.D" (Vorzugsaktien der Serie 9) gehandelt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cwb.com.

