Wie in jedem Jahr hat Youtube die meistgeschauten Videos, die meistgeklickten Musikvideos und die steilsten Aufsteiger des Jahres 2019 vorgestellt. Er war der Aufreger kurz vor der Europawahl: Der blauhaarige Youtuber Rezo veröffentlichte sein Video "Die Zerstötung der CDU" und trat damit einen medialen Aufruhr los wie kaum ein deutscher Youtuber zuvor. Das Video schaffte es in sämtliche Nachrichtensendungen und wurde auf politischer Ebene Gegenstand intensiver Debatten. Kurzzeitig sah es so aus, als wolle CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...