FRANKFURT (Dow Jones)--Die Berg- und Talfahrt am deutschen Aktienmarkt hat auch am Donnerstag angehalten. Nach dem Plus zur Wochenmitte ging es nun wieder nach unten. Neuigkeiten vom US-chinesischen Handelsstreit waren Mangelware, von daher fehlte der Impuls von dieser Seite. Zugleich wird deutlich, dass Anleger nach einem sehr guten Aktienjahr auch einmal Kasse machen. So hat der Großaktionär von Varta, Michaelt Tojner, seine Beteiligung etwas heruntergefahren und damit knapp 98 Millionen Euro erlöst. Aber auch bei Eckert & Ziegler hat Aufsichtsratschef Wolfgang Männing bei Kursen über 200 Euro Gewinne realisiert. Der Kurs hatte sich in diesem Jahr mehr als verdreifacht, heute schloss die Aktie 3,7 Prozent tiefer. Der DAX verabschiedete sich mit einem Minus von 0,7 Prozent bei 13.055 Punkten aus dem Handel.

Teamviewer und Varta steigen in MDAX auf

Varta standen auch beim im Dezember anstehenden DAX-Reshuffle im Fokus. Deren Aktien und die von Teamviewer werden in den MDAX aufgenommen. Varta gaben 4,7 Prozent ab, Teamviewer fielen um 0,5 Prozent. Dafür müssen 1&1 Drillisch und Fielmann ihren Platz räumen und werden künftig im SDAX notiert. In den SDAX werden außerdem die Titel von Comdirect aufgenommen. Dies sorgte an der Börse für ein Stirnrunzeln, nachdem die Commerzbank die Online-Tochter gerade übernehmen möchte. Dagegen werden Steinhoff und Baywa neben Aufsteiger Varta den SDAX verlassen. Änderungen wird es auch im TecDAX geben. Hier werden die Aktien von Teamviewer und Varta ebenfalls vertreten sein. Dagegen werden Drägerwerk und Isra Vision den Index verlassen.

Wer im kommenden Jahr eine prozentual zweistellige Dividende einfahren will, kommt an der Aktie von Bet-at-home nicht vorbei. Bereits die vergangenen Jahre lieferte der Wert eine hohe Dividende. Catharina Claes, Analystin von Hauck & Aufhäuser, geht für dieses Jahr von einer Ausschüttung von 6 Euro je Aktie aus. Für die Aktie ging es um 8,7 Prozent auf 54,80 Euro nach oben. In den letzten Handelsminuten kam die Aktie von Wacker Chemie mit einer Gewinnwarnung unter Druck und verlor 0,5 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 54,2 (Vortag: 68,4) Millionen Aktien im Wert von rund 2,62 (Vortag: 3,02) Milliarden Euro. Es gab 4 Kursgewinner und 26 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.054,80 -0,65% +23,64% DAX-Future 13.064,50 -0,54% +23,69% XDAX 13.065,75 -0,63% +23,48% MDAX 27.151,51 -0,33% +25,77% TecDAX 3.037,12 -0,16% +23,95% SDAX 12.182,17 +0,25% +28,11% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,33 -37 ===

December 05, 2019

