Das Heat in Hamburg hat das Bargeld abgeschafft. Bezahlt wird in diesem Restaurant nur noch mit Karte - zur Freude des Wirts. Noch immer ist es nicht selbstverständlich in deutschen Restaurants: mit Karte bezahlen. Die Hamburger Pizzeria Heat geht noch einen Schritt weiter und verweigert die Bargeldannahme. Gezahlt wird hier nur noch mit Karte. Inhaber Lennert Wendt ging den Schritt aus unterschiedlichen Gründen. Pizzeria Heat akzeptiert nur noch digitale Zahlungen In der Hamburger Morgenpost berichtet Wendt, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...