Zwei Nachrichten, die zusammen eine interessante Mischung ergeben: Erst teilt Norilsk Nickel (US55315J1025) in einer gemeinsamen Studie mit der ICBC Standard Bank mit, dass man davon ausgehe, dass die Palladiumnachfrage bis 2025 auch weiter über dem Palladiumangebot dieser Periode liegen wird. Die Schadstoffregulierung gerade in stark besiedelten Ballungsgebieten ist weltweit ein riesiges Problem, wie die vielen Smogglocken beim Landeanflug von Moskau über Neu-Delhi bis Peking zeigen. Schärfere Gesetze vor allem in China, Indien, den USA und der EU sind die Folge.

Den vollständigen Artikel lesen ...