Wer "die besten Orte dieser Welt" luxuriös entdecken möchte, scheint bei asmallworld (WKN: A2N7XQ) gut aufgehoben. Die Aktie ist ein interessanter Small Cap.

asmallworld ist ein Nischenanbieter für Luxusreisen, man könnte fast sagen Allrounder in dem Segment. Das Unternehmen aus der Schweiz fokussiert sich auf seine "Travel & Lifestyle Community".Aufbauend auf dem gleichnamigen sozialen Netzwerk, betreibt asmallworld ein digitales Travel & Lifestyle-Ecosystem, welches die Mitglieder "inspiriert und es ihnen ermöglicht, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Bekanntschaften zu knüpfen".Erfolgreich mit VIP-ClubsASW hat mehrere VIP-Clubs, für die es unterschiedliche Mitgliedsgebühren erhebt. Die Basismitgliedschaft kostet 100 CHF pro Jahr. Der Zugang ist limitiert - nur wer eine Einladung hat oder eine Bewerbung schreibt, darf beitreten. Im Club scheint asmallworld auf ein ausgewogenes Frauen-zu-Männer-Verhältnis zu achten. Unter AWS-Mitgliedern beträgt der Frauenanteil 47%. Allgemein finden nur gut Betuchte den Weg in die Clubs.Mit neuen Angeboten will sich AWS neue Revenue-Streams erschließen. So baut das Unternehmen um sein soziales Netzwerk, dass per App und Webseite zugänglich ist, ein Ökosystem von Angeboten, zu denen ein digitales Reise- und Lifestyle-Magazin genauso gehört wie rund tausend exklusive Member-Events im Jahr. Auch eine eigene Hotelbuchungsplattform ...

Den vollständigen Artikel lesen ...