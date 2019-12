Bietet eine unternehmensweite Datenmanagement-Lösung für die Datenintegration ohne Replikation

Denodo, der führende Anbieter von Datenvirtualisierung, gab heute die Verfügbarkeit der Denodo-Plattform über den Google Cloud Platform (GCP) Marketplace bekannt, was es Unternehmen erleichtert, Daten in die Google Cloud zu übertragen, um Cloud-Datenanalysen und Data-Lake-Initiativen zu beschleunigen. Als abonnementbasiertes Angebot bietet die Denodo-Plattform auf dem GCP Marketplace eine echte Datenmanagementlösung für Unternehmen zur Echtzeit-Datenintegration ohne die Kosten und Komplexität der traditionellen Datenreplikation. Eine 14-tägige kostenlose Testversion auf dem GCP Marketplace ist hier verfügbar.

Da Unternehmen zunehmend Daten und Verarbeitungsprozesse in die Cloud verlagern und Daten, die sich in mehreren Cloud-Repositories befinden, Realität werden, wächst der Bedarf an schnelleren, agileren Datenintegrationsmethoden wie der Datenvirtualisierung. Google-Cloud-Kunden, die das Datenvirtualisierungsprodukt Denodo einsetzen, können die folgenden Vorteile nutzen:

Einfacher Zugriff auf eine große Datenbreite: Verbinden, kombinieren und verwenden Sie Daten aus einer Vielzahl von Datenquellen wie Google BigQuery, Google Cloud Storage und anderen Google Cloud-Datenquellen, um einen stärker datengesteuerten Ansatz für erweiterte Echtzeitanalysen, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zu bieten, der Ihnen dabei hilft, bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

: Die erweiterte BigQuery-Unterstützung bietet native Konnektivität und Pushdown-Optimierung, damit Kunden riesige Workloads mit einer besseren Abfrageeffizienz verarbeiten können. Interoperabilität vor Ort, in der Cloud und in mehreren Clouds: Die Fähigkeit der Denodo-Plattform, Echtzeit-Datenzugriff mit BigQuery-Cloud-nativen APIs zu realisieren, ermöglicht einen einfachen Datenaustausch zwischen bestehenden lokalen und Cloud-Datenquellen und Cloud Storage.

Die Fähigkeit der Denodo-Plattform, Echtzeit-Datenzugriff mit BigQuery-Cloud-nativen APIs zu realisieren, ermöglicht einen einfachen Datenaustausch zwischen bestehenden lokalen und Cloud-Datenquellen und Cloud Storage. Schnelle, intelligente Ausführung von Datenabfragen : BigQuery kann als leistungsstarke Caching-Datenbank für die Denodo-Plattform in der Cloud genutzt werden. Dies unterstützt fortschrittliche Optimierungstechniken wie die Datenbewegung (Data Shipping), die Multi-Pass-Ausführungen basierend auf temporären Zwischentabellen ermöglicht.

: BigQuery kann als leistungsstarke Caching-Datenbank für die Denodo-Plattform in der Cloud genutzt werden. Dies unterstützt fortschrittliche Optimierungstechniken wie die Datenbewegung (Data Shipping), die Multi-Pass-Ausführungen basierend auf temporären Zwischentabellen ermöglicht. Flexible Gestaltung und Preisgestaltung: Benutzer können die nutzungsabhängigen Preise über eine Reihe von Angeboten auf dem GCP-Marktplatz nutzen. Sie können klein anfangen und nach Bedarf skalieren.

"Als agile Datenbereitstellungsmethode in Echtzeit ist die Datenvirtualisierung gut für die Cloud geeignet, da sie den Kunden, die auf Google Cloud umsteigen, deutliche Vorteile bietet", sagt Ravi Shankar, SVP und CMO, Denodo. "Die Denodo-Plattform kombiniert Echtzeit-Dateninteroperabilität mit semantisch konsistenter Datenbereitstellung, um den Kunden den Übergang zu BigQuery und dem On-Demand-Speicher von Google Cloud zu erleichtern, um die Effizienz zu steigern und ihre digitalen Transformationsinitiativen zu beschleunigen."

Unternehmen, die die Denodo-Plattform ausprobieren möchten, können die Vorteile einer kostenlosen Test-Drive-Umgebung auf dem GCP Marketplace nutzen, die es Benutzern ermöglicht, schnell und einfach die Bereitstellung von Echtzeit-Daten zu erleben und Erkenntnisse ohne Replikation zu beschleunigen und die Vorteile der Verwendung der Denodo-Plattform in der Google Cloud zu erkunden. Denodo Test Drives sind für Demonstrations-, Schulungs- und Evaluierungszwecke völlig kostenlos und stehen hier zur Verfügung.

Über Denodo

Denodo ist der führende Anbieter im Bereich Datenvirtualisierung und bietet agile, leistungsfähige Datenintegration, Datenabstraktion und Echtzeit-Datendienste bei vielfältigsten Unternehmens-, Cloud- Big Data-Datenquellen und unstrukturierten Datenquellen zum halben Preis der herkömmlichen Konzepte an. Die Kunden von Denodo haben in allen größeren Branchen an signifikanter geschäftlicher Agilität und ROI gewonnen, indem sie schnelleren und einfacheren Zugang zu einheitlichen Geschäftsinformationen für agile BI, Big Data-Analysen, Web und Cloudintegration, Einzelansicht-Anwendungen und Unternehmens-Datenservices bekommen haben. Denodo ist gut abgesichert, profitabel und nicht börsennotiert. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.denodo.com oder unter der Rufnummer +1 877 556 2531 +44 (0) 20 7869 8053.

