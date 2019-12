MAX21 AG: AUFSICHTSRATSVORSITZENDER GÖTZ MÄUSER KÜNDIGT NIEDERLEGUNG DES MANDATS BIS ZUM 31.03.2020 AN. DGAP-Ad-hoc: MAX21 AG / Schlagwort(e): Personalie MAX21 AG: AUFSICHTSRATSVORSITZENDER GÖTZ MÄUSER KÜNDIGT NIEDERLEGUNG DES MANDATS BIS ZUM 31.03.2020 AN. 05.12.2019 / 21:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. MAX 21 AG: AUFSICHTSRATSVORSITZENDER GÖTZ MÄUSER KÜNDIGT NIEDERLEGUNG DES MANDATS BIS ZUM 31.03.2020 AN. Ad-hoc Mitteilung nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in die USA, Australien, Kanada und Japan - Weiterstadt, 05. Dezember 2019 - Der Vorstand der MAX 21 AG teilt mit, dass Herr Götz Mäuser heute Vorstand und Aufsichtsrat darüber informiert hat, aus persönlichen Gründen spätestens zum 31. März 2020 Aufsichtsratsvorsitz und -mandat niederzulegen zu wollen. Bis zur Niederlegung werden sich Vorstand und Aufsichtsrat um eine geeignete Nachfolgeregelung bemühen. Herr Götz Mäuser wird die MAX 21 AG als Aktionär weiter konstruktiv begleiten. MAX 21 AG Die MAX 21 AG ist eine Technologie-Holding, die sich in den Branchen Output Management, Hybridpost, Digitale Versandlösungen und -Dienstleistungen positioniert. Die MAX 21 AG ist im Freiverkehr (Basic Standard) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA1; Wertpapierkennnummer: A0D88T; ISIN: DE000A0D88T9). Ansprechpartner für Presseanfragen MAX 21 AG Dr. Frank Wermeyer, Vorstand Tel.: +49 6151 9067-0 E-Mail: presse@max21.de Internet: www.max21.de Wichtiger Hinweis Diese Internetseite sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der MAX 21 AG dar. Aktien der MAX 21 AG werden außerhalb von Deutschland, insbesondere in den Vereinigten Staaten, nicht öffentlich zum Kauf angeboten. 05.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MAX21 AG Robert-Koch-Straße 9 64331 Weiterstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151 9067-0 Fax: +49 (0)6151 9067-295 E-Mail: investoren@max21.de Internet: www.max21.de ISIN: DE000A0D88T9 WKN: A0D88T Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 929811 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 929811 05.12.2019 CET/CEST ISIN DE000A0D88T9 AXC0339 2019-12-05/21:38