Odaseva erweitert seine Compliance-Automatisierungs-Apps um mehrere neue Datenschutzregelungen außer der DSGVO, nimmt Support für die Salesforce Marketing Cloud dazu und bietet Ultra High Availability für Salesforce an

Odaseva, die preisgekrönte einheitliche Plattform für Compliance, Schutz und Operationen von Clouddaten für Firmen, die Salesforce als geschäftskritische Anwendung nutzen, hat heute mehrere neue Verbesserungen seiner Plattform bekanntgegeben, darunter eine Erweiterung seiner Anwendungen für die Compliance-Automatisierung sowie Support für die Salesforce Marketing Cloud und Ultra High Availability (enorm hohe Verfügbarkeit) für Salesforce.

Aktualisierte Compliance-Anwendungen für verbesserte Einhaltung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen

In den letzten Jahren hat Odaseva den Nutzern die Möglichkeit angeboten, ihre Tätigkeiten bei Daten-Compliance und Datenschutz gemäß der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu automatisieren. So konnten Unternehmen finanzielle und aufsichtsrechtliche Risiken sowie Reputationsrisiken durch Automatisierung ihrer Compliance-Tätigkeiten reduzieren. Dafür nutzten sie Odaseva-Tools wie Sandbox Anonymization und Production Data Lifecycle. Aktuell hat Odaseva seine Angebote im Bereich der Compliance-Automatisierung für eine Reihe von Branchen und Gebieten erweitert, darunter den Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) und den California Consumer Privacy Act (CCPA).

Siehe obenstehende Grafik mit einer Aufzählung der Bestimmungen, die Odaseva für seine Compliance-Automatisierung unterstützt.

Neue Integration mit Salesforce Marketing Cloud

Kunden, die große Datensätze in der Cloud haben, können jetzt Dateien aus der Salesforce Marketing Cloud auf der Odaseva-Plattform sichern. Das können u. a. E-Mails und Dateien zum Marketing online und auf sozialen Medien sein. Zu den Vorteilen der Anwendung zählen automatische, regelmäßige Backups, Managed Services für Backups und die Vermeidung von Datenverlusten. Außerdem entspricht die Anwendung strengen Datenschutzgesetzen und Sicherheitsrichtlinien zur Gewährleistung der Sicherheit der Daten.

Ultra-High Availability: Heben Sie Ihre CRM-Betriebszeit auf das beste Niveau, dass Sie sich vorstellen können

Für viele Unternehmen sind 99,9 Betriebszeit nicht genug. Für diese Fälle bietet Odaseva Ultra-High Availability für alle Nutzer an, die weiterhin mit Salesforce arbeiten wollen selbst wenn Salesforce vorübergehend offline ist. Mit dem Ultra-High Availability-Modus kann gewährleistet werden, dass die Nutzer nie im "schreibgeschützten" Modus von Salesforce arbeiten müssen und ihre Arbeiten stattdessen auf der Odaseva-Plattform fortsetzen können. Sobald Salesforce wieder online ist, werden die Arbeiten sofort synchronisiert und auf die Salesforce-Plattform aktualisiert.

"Im heutigen digitalen Zeitalter ist es entscheidender als je zuvor, für angemessene Daten-Governance zu sorgen auch auf Cloud-Plattformen wie Salesforce", sagt Sovan Bin, CEO und Gründer von Odaseva. "Integrität und Verfügbarkeit von Daten für auftragsentscheidende Anwendungen in der Cloud müssen sowohl mit Backup als auch mit Datenwiederherstellung als Service geschützt werden. Angesichts des Aufkommens neuer Gesetze für Datenschutz und -Governance wie dem CCPA, der am 1. Januar 2020 in Kraft tritt, müssen Unternehmen Verbraucherrechte wie das Recht auf freien Zugriff oder auf Löschung automatisieren und Risiken durch die Anonymisierung von Daten und die Umsetzung von Daten-Lifecycles minimieren."

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, schreiben Sie uns bitte an contact@odaseva.com, oder besuchen Sie www.odaseva.com.

Über Odaseva:

Odaseva liefert Unternehmen, die Salesforce als geschäftskritische Anwendung nutzen, Daten-Governance der Unternehmensklasse, einschließlich Daten-Compliance für Rechtsvorschriften wie DSGVO und CCPA, Datenschutz (Backup und Wiederherstellung, Archivierung, Governor Limits-Überwachung und Ultra High Availability) und Datenverkehr (Salesforce DX-Datenerweiterungen). Derzeit unterstützt Odaseva über eine Billion Dokumente. Odaseva wurde von Salesforce-Experten für Salesforce konzipiert und wird von Salesforce Ventures unterstützt. Über zehn Millionen Salesforce Enterprise-Nutzer von branchenführenden Unternehmen, wie Schneider Electric, Heineken und Robert Half vertrauen auf die Daten-Governance-Plattform von Odaseva.

