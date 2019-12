Chicago (ots/PRNewswire) - RSNA 2019 markierte das 20-jährige Bestehen von Neusoft Medical als Aussteller. Die diagnostischen Bildgebungslösungen von Neusoft Medical bieten einen maximalen Wert, damit Gesundheitsdienstleister ihre Patienten besser versorgen können. Neusoft Medical erforscht ständig neue Innovationen, um den Herausforderungen der Radiologie von heute und morgen zu begegnen. Mit neuen Produkten, die auf der RSNA 2019 vorgestellt werden, geht Neusoft "Weit über die Bildgebung" hinaus.Neusoft Medical stellt mit Begeisterung den NeuViz Epoch* vor, einen 512-schichtigen CT-Scanner mit bahnbrechender KI-Technologie. Organspezifische KI-Algorithmen identifizieren die Anatomie für präzises Scannen. "KI" optimiert die Untersuchungen auf der Grundlage der Anatomie des Patienten. Die Kombination der "KI"-Technologie mit "IR" (Iterative Reconstruction)-Software und 60kV-Scans reduziert die Patientendosis weiter. Das Ergebnis sind konsistente klinische Befunde. Der neu entwickelte 16-cm-Detektor deckt das gesamte Herz ab und minimiert dadurch die Notwendigkeit, den Tisch zu bewegen. Herzscannen bei nur einem Schlag unter Nutzung einer ultraschnellen Rotation von 0,259 Sekunden mit einer zeitlichen Auflösung von 25 ms. Bei Hirn- und Körperperfusionsuntersuchungen wird die gesamte Anatomie abgedeckt. Eine vollständige Abdeckung wird somit gewährleistet. Und die Tischumlenktechnologie ermöglicht eine Abdeckung bei selbst anspruchsvollsten Untersuchungen.NeuMR 1.5T*, unterstützt von AIM, liefert robuste und exquisite Bilder. AIM-basierter Workflow für einfache Bedienung und schnelle Bildgebung. BrainQuant für 3D-Multi-Kontrakte und quantitative Bildgebung des gesamten Gehirns. ARM-Gradientenspulen für eine gleichbleibende Bildqualität.NeuAngio 30C* ist die weltweit erste schienenlose, deckenmontierte Angiographie mit einem einzigartigen 7-achsigen Roboterdesign für mehr Platz und Flexibilität und mit einer 2,3-m-Patientenabdeckung und 2k-Bildgebung in Echtzeit. NeuAngio 30C bietet eine bessere Bildqualität bei geringerer Röntgendosis.NeuWise PET/CT* liefert intelligentes Imaging mit 360°-Panoramabildgebung. Intelligent Breath erfasst automatisch interaktive Informationen, optimiert den Erfassungsprozess und korrigiert Atemwegsartefakte. Intelligente QC ohne radioaktive Quelle, ohne Strahlung und mit intelligenter Optimierung. NeuWise PET/CT ermöglicht eine bessere Patientenversorgung.MDaaS* konzentriert sich auf KI, medizinische Cloud und klinische Lösungen und bietet eine umfassende medizinische Bildgebungslösung.Neusoft Medical ist ein globaler Anbieter von klinischen Diagnose- und Behandlungslösungen. Unser Firmensitz befindet sich in China, mit Niederlassungen in den USA, Dubai, Peru, Russland, Brasilien, Kenia, Vietnam und Deutschland. Neusoft Medical System verfolgt das Ziel, ein exzellenter Wertinnovator für globale Gesundheitsdienstleistungen zu werden. Mit Innovation und exzellenten operativen Leistungen entwickelt Neusoft Medical Systems Gesundheitsprodukte für eine breite Palette von medizinischen Lösungen und Dienstleistungen weiter, um die globale Gesundheitsversorgung für alle zu verbessern.*nicht in den USA erhältlichFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1040677/Neusoft_Medical_RSNA_2019.jpgKontakt:Pressekontakt:Xitong Chengcheng.xt@neusoft.com+86-150-0400-8152Original-Content von: Neusoft Medical, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100071625/100838103