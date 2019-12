Carlos Gonzalez wird Teil des Leadership Teams von Epiq

NEW YORK, Dec. 06, 2019, der weltweit führende Anbieter von Rechtsdienstleistungen, gab heute bekannt, dass Carlos Gonzalez das Unternehmen als Chief Information Officer unterstützt und dabei dem CEO David Dobson direkt unterstellt ist. Als erfahrene Führungskraft verfügt Carlos über 20 Jahre globale Technologieerfahrung in der Entwicklung skalierbarer und leistungsfähiger IT-Prozesse für große Unternehmen wie IBM, American Home Mortgage und Allscripts. Er verfügt über umfassende Erfahrung im Betriebsmanagement in den Bereichen Infrastruktur, Netzwerke, Sicherheit und Rechenzentren sowie im Umgang mit verschiedenen Technologien, mit denen er nachweislich die Zuverlässigkeit verbessern und den Unternehmenserfolg steigern konnte.



"Carlos ist eine erstklassige Führungskraft im Bereich Technologie mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz. Unsere Strategie, weiter in Technologie, Mitarbeiter und Prozesse zu investieren, um unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten, wird durch Carlos als neues Mitglied des Führungsteams verstärkt", so David Dobson, Chief Executive Officer bei Epiq.

"Der Schwerpunkt von Epiq auf der Bereitstellung hochwertiger Technologielösungen für seinen beeindruckenden Kundenstamm hat mich dazu bewegt, Teil dieses großartigen Teams und Unternehmens zu werden", sagt Gonzalez. "Ich glaube, dass wir auf unseren bisherigen technologischen Erfolgen aufbauen und Innovationen für die Zukunft schaffen können. Dadurch können wir die Lösungen und Services, die wir unseren Kunden bieten, kontinuierlich verbessern, um sie bei der Transformation ihrer Geschäftsprozesse zu unterstützen."

Gonzalez war zuletzt Vice President und Chief Information Officer am Mount Sinai South Nassau Hospital, einem der größten Krankenhäuser auf Long Island, das vom US News & World Report 2019-2020 als "Best Regional Hospital" ausgezeichnet wurde. Seine Erfahrung in der Verwaltung komplexer Systeme und Prozesse hat dazu beigetragen, dass mehrere Unternehmen ihre Technologien ausbauen und weiterentwickeln konnten, einschließlich Projekten zur Erhöhung der Stabilität und Verbesserung der Performance bei gleichzeitiger Risikominderung.

