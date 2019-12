Die Citi Private Bank legt ihre Investmentthemen für 2020 vor

Die Citi Private Bank hat heute ihren Outlook-Bericht für 2020 mit dem Titel "Staying Positive in a Negative (Yielding) World" (Positiv bleiben in einer Welt der negativen Renditen) veröffentlicht. Die zweimal jährlich erscheinende Publikation bietet detaillierte Einblicke in die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte des kommenden Jahres und beleuchtet wichtige mehrjährige Anlagethemen für Kundenportfolios.

Der Bericht gibt die Einschätzung der Citi Private Bank wieder, dass eine Fortsetzung des globalen Wirtschaftswachstum bis 2020 möglich ist, sofern die Unternehmensgewinne weiterhin solide Zuwachsraten verzeichnen. Die Aktienkurse könnten weltweit weiter steigen. Angesichts des Rekordtiefs der globalen Zinserträge ist damit zu rechnen, dass dieses Segment auch 2020 unter Druck bleiben wird.

"Das Jahr 2020 verspricht ein ereignisreiches Jahr für Investoren zu werden", so David Bailin, Chief Investment Officer bei der Citi Private Bank. "Unser Outlook 2020 konzentriert sich auf die wesentlichen Informationen, die für den Wohlstand unserer Kunden wirklich relevant sind. Außerdem geben wir Empfehlungen für die Branche, wie die Gesamtrenditen optimiert werden können." Er fügt an: "Wir glauben, dass das globale Wachstum im nächsten Jahr anhalten kann, und raten, in vollem Umfang investiert zu bleiben und unaufhaltsame Trends zu beachten, die zunehmend die Investitionen prägen."

Vor dem Hintergrund des aktuellen globalen Umfelds mit überwiegend negativer Stimmung und negativen Renditen fordert die Citi Private Bank in ihrem Outlook 2020 wichtige Veränderungen, um stärkere global diversifizierte Portfolios verschiedener Anlageklassen für ein positives Renditewachstum aufzubauen. Dazu gehören ein Überdenken der Art und Weise, wie Anleger Portfolioerträge anstreben, sowie zwei allgemeine Anlagethemen.

Zunächst ermutigt die Citi Private Bank die Anleger, bei der Suche nach Erträgen über Anleihen hinauszuschauen. Sie rät dazu, einige Anleihen durch ausgewählte Aktien zu ersetzen, deren Gewinne und Dividenden in der Vergangenheit gestiegen sind, und mehr auf wertorientierte und zyklische Aktien zu setzen, da die Zinsen leicht steigen dürften. Und diejenigen Anleger, die bereit sind, ihr Risikoprofil zu erhöhen, sollten die Implementierung von Kapitalmarktstrategien und privaten Marktinvestitionen in ihren Portfolios in Betracht ziehen.

Die Citi Private Bank zeigt außerdem "unaufhaltsame Trends" auf große, langfristige Kräfte, von denen sie erwartet, dass sie die Weltwirtschaft in den kommenden Jahren prägen und alles überdauern werden, was mit der Wirtschaft passiert. Diese drei Trends verschärfen den Bedarf an Cybersicherheit, um unser zunehmend digitales Leben zu schützen, innovativen Technologien, die die Finanzdienstleistungsbranche revolutionieren, sowie saubereren und nachhaltigeren Energiequellen.

Der vollständige Bericht, eine Kurzfassung, kurze Videos und andere Materialien können über die Website der Citi Private Bank hier abgerufen werden.

Über Citi Private Bank:

Die Citi Private Bank ist eine der am schnellsten wachsenden Privatbanken der Welt. Sie betreut vermögende Personen und Familien und bietet maßgeschneidertes Private Banking über die Grenzen hinweg. Mit einem globalen verwalteten Vermögen von rund 460 Milliarden US-Dollar unterhält das Franchise 48 Niederlassungen, die Kunden in 116 Ländern betreuen. Die Citi Private Bank hilft ihren Kunden, ihr Vermögen zu vermehren und zu sichern, Wirtschaftsgüter zu finanzieren, höhere Renditen zu erzielen, Vermögen zu schützen, Hinterlassenschaften zu sichern und die Bedürfnisse von Familien und Familienunternehmen zu erfüllen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Kapitalmärkte, verwaltete Anlagen, Portfoliomanagement, Trust- und Nachlassplanung, Anlagenfinanzierung, Banking und Flugzeugfinanzierung sowie Beratung und Finanzierung in den Bereichen Kunst und Sport.

Über Citi:

Citi, die führende globale Bank, unterhält rund 200 Millionen Kundenkonten und ist in mehr als 160 Ländern und Gerichtsbarkeiten vertreten. Citi stellt für Kunden, Unternehmen, Regierungen und Institutionen ein breites Spektrum von Finanzprodukten und Dienstleistungen bereit, darunter Privatkunden-Banking und -Kredite, Unternehmens- und Investmentbanking, Wertpapier-Brokerage, Transaktionsdienstleistungen und Vermögensverwaltung. Nähere Informationen sind erhältlich unter www.citigroup.com Twitter: @Citi YouTube: www.youtube.com/citi Blog: http://blog.citigroup.com Facebook: www.facebook.com/citi LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.

