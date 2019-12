Die US-Börsen haben in diesem Jahr eine beeindruckende Performance erzielt. Je nachdem, wie der Dezember ausfällt, könnte sich 2019 als das erfolgreichste Jahr seit Jahrzehnten erweisen.? 2019 könnte das beste Aktienjahr seit 1997 werden? Weihnachtsrally in den USA lässt auf neue Rekorde hoffen? Gegenwind droht von der HandelsfrontUS-Anleger haben in diesem Jahr immer neue Rekorde gesehen. Sowohl der US-Leitindex Dow Jones als auch der S&P 500 und die Technologiebörse Nasdaq haben ...

