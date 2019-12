Der amerikanische Lebensmittelkonzern Mondelez International Inc. (ISIN: US6092071058, NASDAQ: MDLZ) wird am 14. Januar 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,285 US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten (Record date ist der 31. Dezember 2019). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet zahlt der Konzern somit 1,14 US-Dollar aus. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 53,81 US-Dollar (Stand: 5. Dezember 2019) bei 2,12 ...

