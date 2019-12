So soll der letzte Montankonzern gegeliedert werden. Genaue Zahlen gibt es noch nicht, aber die Struktur ist erkennbar. Unklar ist die Zukunft des größten Brockens, Thyssen Elevator. Letzter Stand (unverbindlich): 50,1 % verbleiben bei Thyssen, jeweils knapp 25 % gehen an die Börse und an Finanzinvestoren. Das lässt sich rechnen. Die Chancen steigen.



