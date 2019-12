FRANKFURT (Dow Jones)--Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec will das im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte Margenniveau mittelfristig absichern. Das im MDAX notierte Unternehmen peilt laut Geschäftsbericht eine EBIT-Rendite "nachhaltig oberhalb" von 18 Prozent an. "Unsere Märkte sind attraktiv und bieten signifikante Wachstumschancen", wird Carl-Zeiss-Meditec-CEO Ludwin Monz zitiert. Im neuen Geschäftsjahr 2019/20 per Ende September soll die Marge zwischen 17 und 19 Prozent liegen.

Mit den abgelaufenen zwölf Monaten, für das Carl Zeiss Meditec im Oktober schon Eckdaten genannt hatte, zeigte sich der Manager zufrieden. "Dies war ein Rekordjahr für die Carl Zeiss Meditec AG, zu dem alle Geschäftsbereiche und Regionen beigetragen haben", so Monz.

Der Umsatz stieg den weiteren Angaben zufolge um 14 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro, die EBIT-Marge wie berichtet kräftig auf 18,1 von 15,4 Prozent. Nach Anteilen Dritter verdiente das Jenaer Unternehmen 160 Millionen Euro, ein Zuwachs von gut 26 Prozent. Der Gewinn pro Aktie kletterte auf 1,79 (Vorjahr: 1,41) Euro.

