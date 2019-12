München (ots) -- CHECK24 gewinnt auch die Kategorien Nutzerfreundlichkeit undKundendienst- Anbieterwettbewerb senkt Energiepreis - Gesamtersparnis vonHunderten Mio. Euro pro Jahr CHECK24 ist das beste Energievergleichsportal. Das ergab ein Test der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV). Das Münchner Vergleichsportal erreicht den Gesamtsieg und verweist Wettbewerber wie z. B. Verivox und WechselJetzt.de auf die hinteren Ränge.*)Die Experten der DtGV untersuchten insgesamt fünf Energievergleichsportale anhand von über 180 Einzelkriterien. Dabei wurde analysiert, wie transparent die Tarifinformationen dargestellt sind (Transparenz), welches Portal die günstigsten Tarife bietet (Preise), wie komfortabel und übersichtlich die Navigation auf den Portalseiten ist (Nutzerfreundlichkeit) sowie die Kontaktmöglichkeiten und wie freundlich und kompetent beraten wird (Kundendienst).Die vier Haupttestkategorien wurden unterschiedlich gewichtet. Transparenz und Preise flossen zu jeweils 30 Prozent in die Gesamtwertung ein, Nutzerfreundlichkeit und Kundendienst zu jeweils 20 Prozent. CHECK24 erhielt in allen Testbereichen das Prädikat "sehr gut" und entschied die Kategorien Nutzerfreundlichkeit und Kundendienst für sich.Anbietwettbewerb senkt Energiepreis - Gesamtersparnis von Hunderten Mio. Euro pro JahrSeit einigen Jahren sind die Tarife der Alternativanbieter günstiger als die Grundversorgungstarife. Der intensive Wettbewerb zwischen den Anbietern führt zu sinkenden Energiepreisen. So konnten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 311 Mio. Euro bei Strom und 170 Mio. Euro bei Gas einsparen. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).**)Verbraucher, die Fragen zu ihrem Strom- oder Gastarif haben, erhalten bei den CHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Energieverträge sehen und verwalten Kunden im Haushaltscenter.*) Quelle:https://www.dtgv.de/tests/test-von-energievergleichsportalen/[3.12.2019]**) Die vollständige Studie der WIK-Consult unter:https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Pressekontakt CHECK24Julia Leopold, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174,julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/4460453