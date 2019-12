Tagessieger im DAX: MTU Aero Engines mit einem Plus von 2,41 Prozent, während der Index selbst am Donnerstag 0,65 Prozent nachgab. Dieses Plus bedeutete zugleich einen neuen Verlaufsrekord (262,20 Euro) und den höchsten Schlusskurs bisher. Das kann ja nur bullisch sein ... oder?

