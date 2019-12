Guten Morgen, der DAX konnte am Vortag bis 13.188 Punkte hochziehen, sackte im weiteren Verlauf aber wieder kräftig ab und ging unter der Marke von 13.100 Punkten bei 13.054 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich notiert der Leitindex am frühen Morgen bei 13.130 Punkten höher. Der DAX befindet sich weiterhin in einer jungen Abwärtsbewegung. Aufhellen würde sich die Lage im DAX über der Marke von 13.200 Punkten. Dann dürfte der Index in die lange Seitwärtsphase des Vormonats November zurückkehren. Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...