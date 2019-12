FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter sind die deutschen Renten-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Erst der US-Arbeitsmarkt am Nachmittag wird als neuer Impulsgeber betrachtet. Im Fokus bis dahin steht der Verfalltag der Fixed-Income-Futures und entsprechende Roll-Operationen vom Dezember- in den März-Verfall. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 8 Ticks auf 172,12 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,19 Prozent und das -tief bei 172,04 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 24 Ticks auf 203,66 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 2 Ticks auf 134,13 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2019 02:30 ET (07:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.