Wien (www.anleihencheck.de) - Das Mutternunternehmen der italienischen Autostrade per l'Italia (ASPI) bekommt wie auch die Tochter selbst zusätzlichen Gegenwind, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Moody's habe nun sowohl das Rating von Atlantia (Baa3 auf Ba1) als auch jenes von ASPI (Baa2 auf Baa3) gesenkt und gleichzeitig beide Ratings mit einem weiterhin negativen Ausblick versehen. Besonders im Falle des Atlantia Ratings wiege dies schwer, da sich das Unternehmen somit im High Yield Segment befinde. Moody's begründe diese Entscheidung mit zunehmenden Unsicherheiten bezüglich des Credit Profils des Emittenten, welche zum einen getrieben seien durch die rechtliche Unsicherheit, welche der Brückeneinsturz in Genua mit sich bringe aber zum anderen auch neu befeuert worden seien durch die notwendigen vorübergehenden Sperrungen aufgrund von Sicherheitsbedenken von anderen Brücken, welche von ASPI gemanaged würden. Dies könnte zukünftige Konzessionsvergaben weiter erschweren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...