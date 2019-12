Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Airbus-Aktie nach aktuellen Auslieferungsdaten auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen. Im November habe der Luftfahrtkonzern zum fünften Mal in diesem Jahr weniger Flugzeuge ausgeliefert als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies verdeutliche die Probleme beim Kabineneinbau für den Mittelstreckenjet A321neo./edh/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2019 / 21:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

