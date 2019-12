Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Novartis-Aktie nach einer Investorenveranstaltung zur Medikamentenforschung und -entwicklung auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 105 Franken belassen. Analyst Keyur Parekh zeigte sich laut einer am Freitag vorliegenden Studie "insgesamt sehr ermutigt" von der Breite der Wirkstoffpipeline./edh/jha Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2019 / 22:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-12-06/09:40

ISIN: CH0012005267