Der Edelmetallsektor rückt so langsam, aber sicher wieder in den Fokus von Anlegern und Investoren. Bei Palladium war es zwar ohnehin nicht wirklich ruhig, doch die Konsolidierung bei Gold und Silber näherte sich - ungeachtet der aus unserer Sicht exzellenten mittel- bis langfristigen Perspektiven für die beiden Edelmetalle - bereits dem "Langeweile-Stadium". Platin stand darüber hinaus in den vergangenen Monaten phasenweise im Schatten der anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...