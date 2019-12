In New York beruhigte sich der Handel gestern spürbar. Nach zwei volatilen Tagen kehrt die Wall Street damit zum November Trend zurück. Geringe Volatilität bei moderat steigenden Kursen. Unterm Strich legten alle drei US Indizes um rund 0,1 Prozent zu. Ganz anders ging es gestern an der Nachichtenfront zu. Ein Feuerwerk von Meldungen ging gestern Nachmittag über die Ticker. Wir ordnen die wichtigsten News im Marktkompass für Sie ein.

