DGAP-Media / 2019-12-06 / 09:37 *INDUS mit neuer Webseite: Informationen auf den Punkt* Bergisch Gladbach, 06. Dezember 2019 - Die INDUS Holding AG richtet nicht nur mit Ihrem Strategieprogramm PARKOUR den Blick in Richtung Zukunft. Auch die neue Webseite präsentiert sich nach dem Relaunch moderner, transparenter und informativer. Die Entwicklungen rund um die INDUS-Gruppe können Partner, Aktionäre, Journalisten, Mitarbeiter der Beteiligungsunternehmen, potenzielle neue Unternehmer der INDUS-Familie und natürlich Freunde ab sofort noch unmittelbarer verfolgen. Auf der umfassend neugestalteten Webseite unter www.INDUS.de sind alle wichtigen Informationen für jede Interessensgruppe schneller und einfacher zu finden. Johannes Schmidt, Vorstandsvorsitzender von INDUS: "Wir stärken innerhalb unserer Unternehmen die Innovationskraft, achten auf nachhaltiges Handeln und transparente Kommunikation. Das wollen wir auch mit unserer neuen Webseite begleiten und dokumentieren." Die neue Website ist technisch auf dem neusten Stand und löst durch die optimierte Gestaltung für mobile Endgeräte die bisherige INDUS App ab. Auf die vielfältigen INDUS-Zielgruppen geht die neue Webseite explizit ein: Eine schlanke Struktur und kurze, faktenorientierte Inhalte, bessere Übersichtlichkeit in der Finanzkommunikation, mehr Geschichten aus den Beteiligungen und der neue INDUS-Blog. "Es gibt spannende Informationen aus unserer täglichen Arbeit, die wir auf diesem Weg schnell und einfach mitteilen können", sagt Johannes Schmidt. "Ganz gleich, ob es Innovationen sind, an denen unsere Unternehmen arbeiten, neue Großkunden oder besondere Auszeichnungen - wir wollen ein möglichst umfassendes Bild der Vielfalt unserer täglichen Arbeit schaffen und Einblicke geben, die sonst kaum möglich sind." *Über die INDUS Holding AG:* Die 1989 gegründete INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach ist eine mittelständische Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die langfristige Entwicklung ihrer Portfoliounternehmen konzentriert. Der Branchenfokus umfasst Bau & Infrastruktur, Fahrzeugtechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Medizin & Gesundheitstechnik sowie Metalltechnik. Als führender Spezialist für nachhaltige Unternehmensentwicklung legt INDUS großen Wert auf die operative Eigenverantwortung der aktuell 47 Beteiligungen. Seit 1995 ist die Mittelstandsholding im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (DE0006200108) und erwirtschaftete 2018 einen Umsatz von rund 1,7 Mrd. Euro. Mehr Informationen zu INDUS unter www.indus.de. Kontakt: Jana Külschbach, Mandy Lange & Julia Pschribülla Öffentlichkeitsarbeit & Investor Relations INDUS Holding AG Kölner Straße 32 51429 Bergisch Gladbach Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-35/-31 Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-66 E-Mail presse@indus.de E-Mail investor.relations@indus.de www.indus.de

