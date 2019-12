Anscheinend sind die Geschäfte einer Supermarktkette gegenwärtig sehr gut planbar. Denn anders ist es kaum zu erklären, dass das Management der WASGAU Produktions & Handels AG (WKN: 701600) bereits gestern Abend seine Planzahlen für das kommende Geschäftsjahr 2020 veröffentlichen konnte.

Gemäß der per Ad hoc-Mitteilung veröffentlichten Planungen, möchte man in 2020 einen Konzerngewinn vor Zinsen und Steuern (Konzern-EBIT) in Höhe von 6,0 bis 8,0 Mio. Euro einfahren. Für das noch laufende Geschäftsjahr 2019 hatte man hingegen vor einem Jahr noch ein Konzern-EBIT zwischen 8,0 und 9,0 Mio. Euro in Aussicht gestellt, was wohl auch erreicht werden dürfte.

Besonders drastischer Gewinneinbruch im ersten Halbjahr 2020

Im arithmetischen Mittel entspricht die Gewinnprognose für 2020 somit einem Gewinnrückgang um knapp -18%. Dabei ...

