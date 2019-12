Die Berenberg Bank hat ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Wiener Cateringunternehmens DO & CO sowie das Kursziel in Höhe von 110,00 Euro erneut bestätigt. Einige positive Entwicklungen der jüngsten Zeit hätten nicht zu einer Verbesserung des Aktienpreises geführt, schreiben die Berenberg-Analysten James Letten und Gerhard Orgonas.

Zum einen habe sich DO & Co ein Umsatzziel von 1,5 Mrd. Euro für 2021/22 gesetzt. Dieser Wert, der einem Umsatzwachstum von 77 Prozent über drei Jahre entspricht, zeige das Ausmaß der Transformation, die das Unternehmen durchläuft, so die Experten.

Andere positive Nachrichten wie die Konsolidierung der Branche sowie einige neue Vertragsabschlüsse seien noch nicht im Aktienpreis abgebildet, hieß es weiter. Die Papiere würden derzeit mit einem Abschlag von 23 bis 32 Prozent gegenüber der Vergleichsgruppe gehandelt.

Die Ergebnisschätzungen wurden ein wenig angepasst. Der Gewinn pro Aktie für 2019/20 liegt nun um 4,6 Prozent tiefer bei 3,41 Euro. Die Prognose für 2020/21 liegt um drei Prozent niedriger bei 5,42 Euro, jene für 2021/22 wurde um 2,8 Prozent auf 6,28 Euro gekürzt. Die Dividendenprognosen belaufen sich für alle drei Geschäftsjahre auf jeweils 0,85 Euro je Titel.

Die Aktien von DO & CO notierten am Freitagnachmittag an der Wiener Börse mit einem Plus von 2,43 Prozent auf 80,20 Euro.

