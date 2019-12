Die britische Investmentbank Barclays hat MTU Aero Engines mit "Overweight" und einem Kursziel von 281 Euro in die Bewertung aufgenommen. Auf einem Rekordhoch sei es zwar nicht selbstverständlich, die MTU-Aktien ins Depot zu nehmen, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ausrichtung auf das Wartungs- und Ersatzteilgeschäft spreche aber angesichts alternder Flugzeugflotten für Aufwärtspotenzial. MTU wie auch Safran böten vielversprechende Wachstumsperspektiven./tih/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2019 / 15:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2019 / 16:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-12-06/10:31

ISIN: DE000A0D9PT0