Der Energiekonzern WEC Energy Group Inc. (ISIN: US92939U1060, NYSE: WEC) schüttet eine Quartalsdividende von 63,25 US-Cents an die Aktionäre aus und steigert damit die Dividendenauszahlung um knapp 7 Prozent. In den letzten 16 Jahren wurde die Dividende jedes Jahr angehoben. Die Auszahlung erfolgt am 1. März 2020 (Record date: 14. Februar 2020). Dies ist die insgesamt 310. Quartalsdividende in Folge. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...