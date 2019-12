Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Gold und Silber sind weiter gefangen in der Konsolidierung. Obwohl es am Dienstag danach aussah, als wollten sich die Edelmetalle aus ihrem Seitwärtstrend lösen, waren am Mittwoch bereits wieder Verkäufer im Markt. Und so pendelt Gold weiter um die Marke von 1.470 Dollar, Silber um die Marke von 17 Dollar. "Die Impulse aus charttechnischer Sicht fehlen derzeit einfach", sagt Markus Bußler. Doch wenn man einen Blick auf die Minenaktien werfe, dann bauen diese eine interessante relative Stärke auf. Das gilt zum Beispiel auch für das Papier des weltgrößten Goldproduzenten Newmont Goldcorp. Sicherlich helfen dem Papier der Verkauf der Red Lake Mine und der angekündigte Aktienrückkauf. Das Papier scheint aus der Konsolidierung ausgebrochen zu sein und ist auf dem Weg zurück in Richtung Jahreshoch. Das haben andere Aktien bereits geschafft. So klettert etwa Wesdome Gold von einem Hoch zum nächsten, während sich zuletzt auch Teranga aus dem Seitwärtstrend lösen konnte. Noch beeindruckender stelle sich die Situation bei Silber dar. Silber habe deutlicher korrigiert als Gold, dennoch sähen Aktien wie First Majestic, Pan American Silver oder auch Hecla Mining stark aus. "Wenn die Minenaktien erneut der Vorbote für das sind, was bei Gold und Silber noch passieren wird, dann ist die nächste Rallye nur noch eine Frage der Zeit", sagt Markus Bußler. Insgesamt sehe es aber für Gold und Silber auch im kommenden Jahr weiter gut aus. Die fundamentalen Rahmenbedingungen dürften sich kaum ändern. Die Fed pumpt erneut Geld in den Markt, die Zinsen dürften niedrig bleiben und in weiten Teilen Europas gebe es noch immer negative Zinsen. Einzig der Chartimpuls fehle aktuell. Die komplette Sendung können Sie gleich hier ansehen. Der Autor Markus Bußler hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Pan American Silver, Hecla Mining. Wollen Sie dabei sein bei der Rallye der Edelmetallaktien? Dann testen Sie den Börsendienst "Goldfolio" vier Wochen für nur 49 Euro. Alle Details unter: https://www.goldfolio.de/start.htm Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldfolio.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube