Heute gab es nicht nur Neues von Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) an der operativen Front, sondern... Es heisst in einem aktuellen Tweet von Markus Braun "At Wirecard, we are really good at turning all kinds of negative energy into optimism and outstanding ". ASo wurde heute ein neuer Kooperationspartener mit neuen Perspektiven gemeldet: Wirecard kooperiert mit CarGo Technologies im Bereich nahtlose Zahlungslösungen. Ziel der Partnerschaft ist es, Lösungen für In-App-Zahlungen der Fahrdienst-Plattform zu entwickeln und die weitere Expansion des Unternehmens voranzutreiben, das bereits in Belgrad, ...

