Die Anleger haben sich am Freitag vom am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht nicht Bange machen lassen: Der EuroStoxx 50 kletterte am Morgen um 0,51 Prozent auf 3666,79 Punkte. Nach sehr schwachem Wochenstart liegt er seit dem vergangenen Freitag aber noch rund ein Prozent im Minus.

Trotz zunehmender politischer Spannungen zwischen den USA und China überwiegt inzwischen wieder Optimismus, dass zwischen den Großmächten ein erstes Handelsabkommen noch vor dem 15. Dezember geschlossen werden kann. An diesem Tag droht eine Erhöhung bestehender Strafzölle durch die USA.

Die Veröffentlichung aktueller Daten vom US-Arbeitsmarkt sehen die Experten der Helaba trotz zuletzt enttäuschender ADP-Daten aus dem Privatsektor gelassen. Er sei trotz der Schwäche im Verarbeitenden Gewerbe in einer robusten Verfassung, an diesem Bild dürften auch die Novemberzahlen nichts ändern, hieß es.

Unter den Einzelwerten fielen vor allem die Papiere der Swiss Re mit einem langjährigen Höchststand positiv auf. Die Anleger freuten sich über den Verkauf der Tochtergesellschaft Reassure an die britische Phoenix Group und eine mögliche üppige Beteiligung am Erlös.

Philips kletterten nach einer Empfehlung der Investmentbank Morgan Stanley auf den höchsten Stand seit Anfang Oktober und auch bei Carrefour gab es nach acht Verlusttagen wieder eine Erholung./ag/jha/

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145 EU0009658160

