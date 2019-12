Der US-Finanzinvestor JPMorgan steigt bei dem angeschlagenen Modehersteller GERRY WEBER ein.JPMorgan Securities übernehme knapp 200 000 im Zuge einer Kapitalerhöhung ausgegebene neue GERRY WEBER-Aktien, teilte das Unternehmen am Freitag in Bielefeld mit. Mehr als 80 Prozent der Anteile am westfälischen Modeimperium werden aber weiterhin von den bisherigen Eigentümern Robus und Whitebox gehalten.GERRY WEBER steckt seit Jahren in der Krise. Das Unternehmen litt zuletzt unter dem Rückgang ...

