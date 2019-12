Alle Jahre wieder bricht zum Black Friday der Shopping-Wahn aus - inzwischen auch in Deutschland. Woher der Name kommt, was hinter dem Phänomen steckt und wie gut die Schnäppchen wirklich sind - das besprechen wir im t3n Podcast. Im Gespräch mit Jochen Fuchs, E-Commerce-Redakteur bei t3n.de, geht t3n.de-Chefredakteur Stephan Dörner dem alljährlichen Schnäppchenjäger-Phänomen Black Friday auf den Grund. Wo liegen die Wurzeln des Black Fridays, wie ist der Name entstanden? Was gibt es aus Sicht von E-Commerce-Händlern zu beachten? Wie groß sind die realen Ersparnisse und werden wirklich Waren unter Einkaufspreis verkauft...

Den vollständigen Artikel lesen ...