Relativ unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit konnte der NASDAQ Biotechnology Index (NBI) zuletzt in der Spitze um fast +25% zulegen. Einer der Treiber dieser Kursrally war dabei, mal wieder, das Papier von Vertex Pharmaceuticals (WKN: 882807).

Damit ist die Aktie von Vertex Pharmaceuticals ein Paradebeispiel für eine Aktie, wie sie Anleger lieben. Denn sie gehört zu den stärksten Aktien aus einem zuletzt generell starken Sektor, was ganz klar für die hohe Qualität des Titels spricht. Und in der Tat hat Vertex Pharmaceuticals in den vergangenen Monaten, nein, Jahren, vieles richtig gemacht. So war das Unternehmen ganz besonders in der Entwicklung von Medikamenten gegen Mukoviszidose sehr erfolgreich.

Doch inzwischen ist das erst 1989 gegründete Unternehmen längst kein Startup mehr, sondern ein florierender Biopharma-Konzern, der sich auf die Entwicklung von Medikamenten und Therapien gegen zahlreiche schwere Krankheiten konzentriert. So ist man beispielsweise auch im Bereich der Krebsforschung (Onkologie) , der Autoimmunerkrankungen, Darmkrankheiten sowie neurologischer Krankheiten bestens positioniert. Und nicht zuletzt forscht man auch an Gentherapien sowie, gemeinsam mit CRISPR Therapeutics, an der sogenannten Genschere.

Intelligente Übernahmen haben die Position des Konzerns immer weiter gestärkt

Dabei stärkte das Management von Vertex Pharmaceuticals die Position des eigenen Konzerns immer wieder auch durch gut durchdachte Übernahmen, zuletzt beispielsweise durch die Übernahme des Gentherapie-Spezialisten Semma Therapeutics für 950 Mio. US-Dollar. Dabei kann sich der Konzern solche Übernahmen inzwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...