Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Pets at Home von 235 auf 270 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Online-Händler für Haustierbedarf habe mit seinen jüngsten Quartalszahlen und dem erhöhten Ergebnisausblick positiv überrascht, schrieb Analyst Andrew Porteous in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2019/20 bis 2021/22./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2019 / 07:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-12-06/11:07

ISIN: GB00BJ62K685