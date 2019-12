Wien (www.anleihencheck.de) - Die in russischem Staatsbesitz befindliche Rosatom (Atomindustrie), sicherte sich einen Minderheitenanteil an der Delo Group welche ihrerseits eine 31% Beteiligung an Global Ports (GLPRLI, Ba2/-/BB+) hält, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Zusätzlich habe Delo Group 50% plus 2 Aktien an TransContainer von Russian Railways über eine Auktion erwerben können (Deal solle bis Jahresende finalisiert werden). TransContainer sei Russland's größter Schienencontainerbetreiber. Rosatom betreibe eine Flotte an nukularen Eisbrechern auf der Nordostpassage und wolle in das Cargogeschäft zwischen Europa und Asien einsteigen und überlege eine neue Schiffroute durch die Arktik. (News vom 05.12.2019) (06.12.2019/alc/n/a) ...

